Барселона - Реал 0:4: обзор и результат матча Кубка Испании 05.04.2023.

Каталонский клуб упустил преимущество в один мяч, вылетев из турнира.

В среду, 5 апреля, в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании Барселона принимала Реал. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

Команды с первых минут стали организовывать выпады в сторону ворот соперника. За короткий промежуток времени оба клуба обменялись опасными атаками, которые чудом не завершились голами.

Каталонцы доминировали в первой половине игры, однако неудача в завершающей стадии у ворот Реала привела к пропущенному мячу. Быстрый выпад мадридцев на 45+1 минуте привел к голу от Винисиуса Жуниора.

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На второй тайм игроки Реала вышли в приподнесенном настроении, сумев конвертировать свое моральное превосходство в голы. Уже к 58-й минуте "сливочные" установили счет 3:0, заставив Барселону уже отыгрывать два мяча.

Каталонцы в оставшееся время пытались сократить отставание, однако лишь "помогли" Кариму Бензема отличиться хет-триком. В итоге, "сине-гранатовые" опозорились на своем поле, а Мадрид идет в финал Кубка Испании.

Напомним, в решающем матче турнира Реал встретится с Осасуной.

Статистика матча Кубка Испании Барселона - Реал

Барселона - Реал 0:4 (1:4 общий)

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 пен, 81

Владение мячем: 52% - 48%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 5 - 7

Атаки: 114 - 74

Фолы: 21 - 8

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессье (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).

Предупреждения: Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88).