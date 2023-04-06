Манчестер Юнайтед в унылом матче минимально обыграл Брентфорд

В среду, 5 апреля, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Брентфорд в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

Первые полчаса игры не происхожило вообще ничего, кроме довольно опасного удара Мактоминея, а на 27-й минуте Маркус Рэшфорд наконец открыл счет и догнал Энди Коула по голам за клуб.

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Второй тайм оказался еще более скучным. Ни одна из команд не смогла хоть немного порадовать болельщиков. Хороший шанс был у Кевина Шаде, но блистательно сыграл Де Хеа.

Остаток матча Манчестер беззубо атаковал, нанося удар за ударом мимо ворот Давида Райи. 1-0 и "дяьволы" неуверенно реабилитировались за разгром в первом круге.

Источник: Getty Images

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд 25-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0

Гол: Рэшфорд, 27

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 8 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1,19 - 0.74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Шоу (Маласиа, 37) - Забитцер (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Марсьяль, 71), Антони (Линделеф, 86) - Рэшфорд.

Брентфорд: Райя - Роэрслев (Хики, 75), Ми, Янссон, Пиннок, Генри - Нергор (Висса, 75), Йенсен (Баптист, 62), Дамсгор (Дасилва, 62), Мбемо (Шаде, 62) - Тоуни.

Предупреждения: Шоу, 24, Мактоминей, 42, Фернандеш, 59 - Нергор, 50, Дамсгард, 61