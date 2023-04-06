"Тяжелое поражение, его сложно принять": Хави оценил разгром от Реала в Эль Класико

Главный тренер Барселоны Хави проанализировал разгромное поражение от Реала (0:4) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Каталонский клуб, имея минимальное преимущество после первого поединка, в конце первого тайма второй встречи позволил Винисиусу Жуниору сравнять счет в противостоянии, а после Карим Бензема своим хет-триком добил "блаугранас".

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"Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять. Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Еще есть моменты, которым нам нужно учиться. Мы провели очень хороший первый тайм, но не получили преимущества.

Я много раз говорил, что Реал является фаворитом в любом турнире. Это победитель Лиги чемпионов, отличная команда, и мы это увидели.

Думаю, что мы боролись до конца, хотя можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались. Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал.

Я поздравляю Реал, он провел отличный второй тайм и отлично боролся. Если ты прощаешь Реал, то он тебя - нет.

Если мы выигрываем Ла Лигу и Суперкубок в этом сезоне, это поражение не испортит очень хорошую кампанию. Но это поражение не оставляет равнодушным", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что в финале Кубка Испании Реал встретится с Осасуной.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (0:4).