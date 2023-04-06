Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне

Виктор получает одну из самых больших заработных плат в клубе.

Стало известно, сколько в испанской Жироне зарабатывает украинец Виктор Цыганков.

Как сообщает портал Capology, вингер получает 44 тысячи в неделю, что равняется 2.3 миллионам евро в год.

Таким образом, Виктор смог забраться на третье место по заработной плате в клубе. Больше платят лишь Ориолю Ромеу (3 млн) и Давиду Лопесу (3.6 млн).

Напомним, ранее также стала известна зарплата Руслана Малиновского в Марселе.