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Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне

Виктор получает одну из самых больших заработных плат в клубе.
Сегодня, 12:51
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Стало известно, сколько в испанской Жироне зарабатывает украинец Виктор Цыганков.

Как сообщает портал Capology, вингер получает 44 тысячи в неделю, что равняется 2.3 миллионам евро в год.

Таким образом, Виктор смог забраться на третье место по заработной плате в клубе. Больше платят лишь Ориолю Ромеу (3 млн) и Давиду Лопесу (3.6 млн).

Напомним, ранее также стала известна зарплата Руслана Малиновского в Марселе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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