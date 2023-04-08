Фрайбург - Бавария 0:1: обзор и результат матча чемпионата Германии 08.04.2023

В субботу, 8 апреля, в рамках 27-го тура Бундеслиги Фрайбург встречался с Баварией. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник мюнхенцев Маттейс Де Лигт. Нидерландец точным ударом издали поразил ворота соперника.

Таким образом, за 27 туров Фрайбург набрал 47 баллов, тем самым находясь на четвертой строчке, а Бавария занимает первое место, заработав 58 очков.

Статистика матча чемпионата Германии Фрайбург - Бавария

Фрайбург - Бавария 0:1

Голы: Де Лигт, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.99 - 2.96

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 8 - 20

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 10 - 12

Фрайбург: Флеккен, Сильдийя (Кюблер, 63), Гульде (Линхарт, 36), Гинтер, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 62), Эггештайн, Доан (Вайсхаупт, 84), Грегорич, Хелер (Чжон Ву Ен, 84).

Бавария: Зоммер, Жоау Канселу, Павар, де Лигт, Киммих, Дэвис, Сане, Мюллер (Гравенберх, 77), Мане, Мусиала (Горетцка, 68), Гнабри.

Предупреждение: Мане (74).