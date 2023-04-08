iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фрайбург - Бавария 0:1: обзор и результат матча чемпионата Германии 08.04.2023

Мюнхенский клуб продолжает доминировать в чемпионате Германии.
Сегодня, 18:25
Фрайбург - Бавария / Getty Images
Фрайбург - Бавария / Getty Images

В субботу, 8 апреля, в рамках 27-го тура Бундеслиги Фрайбург встречался с Баварией. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник мюнхенцев Маттейс Де Лигт. Нидерландец точным ударом издали поразил ворота соперника.

Таким образом, за 27 туров Фрайбург набрал 47 баллов, тем самым находясь на четвертой строчке, а Бавария занимает первое место, заработав 58 очков.

Статистика матча чемпионата Германии Фрайбург - Бавария

Фрайбург - Бавария 0:1    
Голы: Де Лигт, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.99 - 2.96
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 8 - 20
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 10 - 12

Фрайбург: Флеккен, Сильдийя (Кюблер, 63), Гульде (Линхарт, 36), Гинтер, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 62), Эггештайн, Доан (Вайсхаупт, 84), Грегорич, Хелер (Чжон Ву Ен, 84).

Бавария: Зоммер, Жоау Канселу, Павар, де Лигт, Киммих, Дэвис, Сане, Мюллер (Гравенберх, 77), Мане, Мусиала (Горетцка, 68), Гнабри.

Предупреждение: Мане (74).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига фрайбург

Статьи по теме

Барселона поборется с Баварией за защитника Байера Барселона поборется с Баварией за защитника Байера
"Когда захочет": Горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д "Когда захочет": Горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д
Бавария - Фрайбург 1:2 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Германии Бавария - Фрайбург 1:2 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Германии
Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина20:59
Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне
ММА20:50
Джейк Пол назвал дату своего дебюта в ММА
Европа20:32
Лэмпард: Возможно, Челси не хватило уверенности в том, что мы можем забить
Киберспорт20:30
Отбор на Paris Major 2023: B8 вновь не смогли квалифицироваться, россияне-чемпионы вылетели
Киберспорт20:10
B8 потерпели обидное поражение от Into The Breach
Европа20:03
Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ
Европа19:50
Клопп: Игроки Ливерпуля не стали слабее, они просто хуже играют
Европа19:36
Челси забил в АПЛ меньше голов, чем сыграл матчей
Украина19:25
УПЛ: Динамо обыграло Минай, Шахтер одолел Металлист
Киберспорт19:14
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK