Челси забил в АПЛ меньше голов, чем сыграл матчей
"Синие" проводят ужасный сезон.
В рамках тридцатого тура чемпионата Англии Челси встретился с Вулверхэмптоном.
"Синие" минимально уступили в этом матче коллективу Хулена Лопетеги, сыграв со счетом 1:0.
Таким образом, на счету лондонского клуба теперь меньше голов в этом сезоне АПЛ (29), чем сыгранных матчей (30).
Стоит отметить, что это была первая встреча для нового-старого тренера команды Фрэнка Лэмпарда, который стал уже четвертым коучем команды в этом сезоне.
Ранее клуб возглавляли Томас Тухель, Грэм Поттер и один матч после увольнения Поттера успел провести его ассистент Бруну Салтор.