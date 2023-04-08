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Челси забил в АПЛ меньше голов, чем сыграл матчей

"Синие" проводят ужасный сезон.
Сегодня, 19:36
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках тридцатого тура чемпионата Англии Челси встретился с Вулверхэмптоном.

"Синие" минимально уступили в этом матче коллективу Хулена Лопетеги, сыграв со счетом 1:0.

Таким образом, на счету лондонского клуба теперь меньше голов в этом сезоне АПЛ (29), чем сыгранных матчей (30).

Стоит отметить, что это была первая встреча для нового-старого тренера команды Фрэнка Лэмпарда, который стал уже четвертым коучем команды в этом сезоне.

Ранее клуб возглавляли Томас Тухель, Грэм Поттер и один матч после увольнения Поттера успел провести его ассистент Бруну Салтор.


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