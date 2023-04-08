Вулверхэмптон - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии 08.04.2023

Похоже, что проблема не в тренере.

В рамках 30 тура чемпионата Англии Челси встретился с Вулверхэмптоном.

"Волки" более напористо действовали в первом тайме и судьба наградила их за это голом. Автором забитого мяча стал Матеуш Нунеш.

Во второй половине поединка чуть большую активность проявлял Челси, но, пожалуй, что после перерыва обе команды выглядели достаточно блекло.

На 68 минуте матча на поле вышел Михаил Мудрик, но помочь "синим" хотя бы сравнять счет он не сумел.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Челси

Вулверхэмптон - Челси 1:0

Голы: Матеус Нунеш, 30

xG: 0.62 - 1.09

Владение мячем: 38% - 62%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 4 - 1