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Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4: обзор и результат матча чемпионата Англии 08.04.2023

"Горожане" добыли очередную победу.
Вчера, 21:28
ФК Манчестер Сити / Getty Images
ФК Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 8 апреля, в рамках 30-го тура АПЛ Саутгемптон принимал Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

В первом тайме "горожане" забили всего один гол, реализовав свой момент лишь под занавес тайма. Форвард Эрлинг Холанд отличился с передачи Де Брюйне.

Почувствовав запах крови, Манчестер Сити принялся уничтожать соперника. К 68-й минуте счет был уже 3:0, однако хозяева не сдавались, отыграв один мяч довольно быстро.

Поставил точку в матче, перечеркнув все надежды Саутгемптона, нападающий Хулиан Альварес. Юный аргентинец удачно реализовал 11-метровый.

Статистика матча чемпионата Англии Саутгемптон - Манчестер Сити

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Голы: Мара, 72 - Холанд, 45, 68, Грилиш, 58, Альварес, 74 пен

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 2.89
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 4 - 13
Удары в створ: 1 - 8
Фолы: 6 - 10

Саутгемптон: Базуну, Беднарек, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 61), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 80), Мэйтленд-Найлз, Алькарас (Дженепо, 69), Сулемана (Мара, 69), Уолкотт (Перро, 80).

Манчестер Сити: Эдерсон, Аке (Серхио Гомес, 81), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 56), Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри (Филлипс, 81), Марез (Бернарду Силва, 56), Холанд (Альварес, 69).

Предупреждения: Стоунз (36), Холанд (56).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон Манчестер Сити АПЛ

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