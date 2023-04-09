Лорьян - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции 09.04.2023

В рамках 29 тура чемпионата Франции Лорьян на своем поле встретился с Марселем Руслана Малиновского.

Команды не показали хорошего футбола, подарив зрителям довольно скучное зрелище, где ни одна из команд не заслужила победить.

Оба коллектива показывали крайне блеклую игру в атаке. Большую часть времени игра точилась в центре поля и более напоминала борьбу, а не футбол.

Провансальцы были чуть более ближе к голу, но и они не сумели открыть счет в матче. Таким образом, подопечные Игора Тудора оступились в матче с середняком на чужом поле, сыграв вничью.

Что касается Малиновского, то он появился на поле ближе к концу поединка и не сумел ничем помочь команде, а успел лишь заработать желтую.

Статистика матча чемпионата Франции Лорьян - Марсель

Лорьян - Марсель 0:0

xG: 0.37 - 0.93

Владение мячем: 38% - 62%

Удары: 7 - 12

Удары в створ: 4 - 2