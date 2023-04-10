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"Не самый лучший день": Зинченко отреагировал на упущенную победу в матче с Ливерпулем

Мерсисайдцы смогли сравнять счет в противостоянии после ошибки украинского защитника.
Сегодня, 16:29
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Арсенал в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля не сумел удержать победный результат, завершив поединок вничью 2:2.

"Канониры" к середине первого тайма вели с преимуществом в два гола, но позже Мохаммед Салах отквитал один мяч, а на 87-й минуте мерсисайдцы сравняли счет после ошибки Александра Зинченко, который позволил Тренту Александеру-Арнольду легко пройти себя и выполнить голевой навес в штрафную.

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На упущенную победу украинский защитник отреагировал в своем Instagram.

"Не самый лучший день для нас, но мы снова идем. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца", - написал Зинченко.

Напомним, что на данный момент Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 73 очка. Манчестер Сити отстает на шесть баллов и имеет на один сыгранный матч меньше.

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