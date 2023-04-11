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Стала известна судьба Чилуэлла в Челси

Английский футболист получил доверие от руководства клуба.
Сегодня, 11:12
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл продолжит выступать за лондонский гранд.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство "синих" намерено удержать своего подопечного.

По информации источника, стороны заключат новый контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

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Стоит отметить, что в подписании Чилуэлла были заинтересованы несколько клубов, но игрок выбрал остаться в Челси.

В текущем сезоне Чилуэлл провел 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Лэмпард может остаться во главе Челси на постоянной основе.


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