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Лэмпард может остаться во главе Челси на постоянной основе

У легенды лондонского клуба будут шансы сохранить за собой пост главного тренера.
Сегодня, 10:50
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Челси Фрэнк Лэмпард имеет перспективу остаться на занимаемой должности на постоянной основе.

Ранее 44-летний английский специалист, уже работавший с "синими" в 2019-2021 годах, подписал контракт до конца нынешнего сезона, но имеет шансы получить более долгосрочное соглашение.

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Как сообщает The Athletic, Лэмпард сможет сохранить свое место во главе лондонской команды, если его результаты будут расценены руководством как положительные.

Среди конкурентов англичанина, которые могут сменить его на тренерском мостике, называются Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.

Отметим, что на данный момент Челси с 39 очками после 29 сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретятся с мадридским Реалом.

Ранее Фрэнк Лэмпард озвучил свои цели во главе Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард

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