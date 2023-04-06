Лэмпард назвал свои цели в Челси

Новый тренер Челси Фрэнк Лэмпард дал интервью журналистам, в котором назвал свои задачи в клубе.

"Попытаться вселить в команду максимальную уверенность. Чтобы футболисты показывали страсть и смотрелись энергично. Что касается целей, то мы хотим выиграть как можно больше матчей. Это самый простой ответ, который вы можете получить.

На деле все гораздо сложнее, но в то же время я думаю, что впереди нас ждут большие матчи. АПЛ – это трудно, Лига чемпионов – это, конечно, тоже тяжело. Мы должны верить в наших игроков. Я очень верю в них. И, конечно, мы хотим выигрывать матчи.

Лига чемпионов? Я не наивен, Реал – огромный клуб, действующий победитель Лиги чемпионов, фантастическая команда. Я не собираюсь сидеть здесь и рассуждать об этом и о том, мол, что может произойти в сложном полуфинале, а затем и в финале.

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До этого еще далеко, и моя задача – идти шаг за шагом. Конечно, я тренировал клуб два года, и он играл в Лиге чемпионов. В первый год мы прошли вышли из группы и проиграли Баварии, во второй мы вышли из группы.

Затем я ушел, а клуб отметился фантастическим достижением. Для меня эти события в прошлом, но я рад снова сражаться в этом турнире, он лучший", – сказал Лэмпард в интервью Football.London.

Напомним, английский специалист будет тренировать Челси до конца сезона. Летом вместо него клуб возглавит другой наставник.