Шесть клубов АПЛ примут участие в новосозданном предсезонном турнире

Английские команды отправятся в США в рамках "Summer Series".

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о том, что шесть команд чемпионата примут участие в новом предсезонном турнире.

Будущим летом Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Челси, Ньюкасл и Фулхэм отправятся на предсезонное турне в США.

Клубы уже подтвердили свое участие в этом турнире, который получил название "Summer Series".

The Premier League is coming to the USA! 🇺🇸#PLSummerSeries pic.twitter.com/FfhLvpAFJC — Premier League (@premierleague) April 11, 2023

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В общей сложности они проведут девять матчей с субботы, 22 июля, по воскресенье, 30 июля, на стадионах в Атланте (Джорджия), Харрисоне (Нью-Джерси), Орландо (Флорида), Филадельфии (Пенсильвания) и Лэндовере (Мэриленд).

Турнир начнется 22 июля, когда Челси сыграет с Брайтоном на стадионе Линкольн Файненшл Филд в Филадельфии.