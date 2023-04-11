iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ может усилиться экс-защитником Барселоны

Тодибо попал в сферу интересов парижского клуба.
Сегодня, 20:50
Жан-Клер Тодибо / ogcnice.com
Жан-Клер Тодибо / ogcnice.com

Центральный защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Парижане давно следят за выступлениями 23-летнего француза, однако лишь грядущим летом готовы будет сделать предложение по покупке футболиста.

Отметим, помимо ПСЖ на Тодибо также претендуют топ-клубы Англии и Италии.

В текущем сезоне на счету центрбека 28 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца ПСЖ жан-клер тодибо

Статьи по теме

ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона
Гальтье назвал причину слабой игры Мбаппе в последних матчах ПСЖ Гальтье назвал причину слабой игры Мбаппе в последних матчах ПСЖ
В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси В ПСЖ все еще хотят видеть вингера Челси
ПСЖ вступил в борьбу с Реалом за Беллингема ПСЖ вступил в борьбу с Реалом за Беллингема
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:55
Ман Сити после первого тайма переигрывает Баварию
Европа22:49
Форвард Монако приговорен к тюремному сроку
Европа22:27
Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону
НБА22:22
"Кто знает": Трэй Янг намекнул на потенциальный уход из Атланты в межсезонье
Лига Чемпионов22:00
Бенфика - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:55
Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
ММА21:50
Масвидаль ответил на обвинения в жульничестве после поражения от Бернса
Европа21:45
Наполи недосчитается важных игроков атаки в первом матче с Миланом в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов21:25
Манчестер Сити - Бавария: онлайн-трансляция матча 11.04.2023 Лиги чемпионов
НБА21:21
Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK