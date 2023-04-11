ПСЖ может усилиться экс-защитником Барселоны

Центральный защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Парижане давно следят за выступлениями 23-летнего француза, однако лишь грядущим летом готовы будет сделать предложение по покупке футболиста.

Отметим, помимо ПСЖ на Тодибо также претендуют топ-клубы Англии и Италии.

В текущем сезоне на счету центрбека 28 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона.