ПСЖ может усилиться экс-защитником Барселоны
Тодибо попал в сферу интересов парижского клуба.
Центральный защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
Парижане давно следят за выступлениями 23-летнего француза, однако лишь грядущим летом готовы будет сделать предложение по покупке футболиста.
Отметим, помимо ПСЖ на Тодибо также претендуют топ-клубы Англии и Италии.
В текущем сезоне на счету центрбека 28 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона.