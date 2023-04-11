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ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона

А также активно действовать на трансферном рынке.
Сегодня, 14:49
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

ПСЖ все-таки сможет соблюсти условия соглашения с УЕФА и финансовый фейр-плей по итогам сезона, пишет GFFN.

Напомним, что в августе прошлого года УЕФА и ПСЖ подписали мировое соглашение с перечнем мер, который должны предпринять парижане, чтобы избежать штрафа. Ассоциация предоставила клубу три сезона, чтобы исправить ситуацию.

В прошлом сезоне убытки парижан составили 369 млн евро, а в этом году у них рекордная прибыль - более 800 млн евро. Ни один клуб в Европе не может похвастать такими доходами.

Так, продажа билетов и доходы от индустрии гостеприимства принесут ПСЖ 132 млн евро – больше, чем любому другому клубу Европы. Еще 200 млн евро в течение следующих трех лет принесет сделка клубов Лиги 1 с инвестиционным фондом CVC.

Также парижский клуб готовит летом большую распродажу. Клуб могут покинуть Икарди, Паредес, Дракслер, Вейналдум и другие.

А это значит, что летом ПСЖ спокойно может действовать на трансферном рынке.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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