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Cтало известно, сколько Динамо собрало денег на благотворительных матчах год назад

"Сине-белым" удалось направить на благотворительность круглую сумму.
Вчера, 22:36
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Фонд братьев Суркисов к годовщине проведения матчей "Match for Peace" и благотворительных концертов "Save Ukraine" отчитался о количестве собранных денег.

В соц.сетях фонда отмечается, что на различные гуманитарные нужды были направлено более 50 млн грн.

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"Год назад стартовала наша серия благотворительных матчей "Match for peace" и концертов "Save Ukraine". Тогда главной целью для нас было информирование международного сообщества об ужасной войне, которая пришла на нашу землю.

Не менее важно, что благодаря поддержке болельщиков со всего мира за 15 матчей и два концерта было собрано более 50 000 000 гривен финансовой помощи, которая была перечислена на нужды Министерства социальной политики для помощи Украине и украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

В сотрудничестве с фандрейзинговой платформой UNITED 24, на средства, собранные во время благотворительных телемарафонов Save Ukraine в Берлине и Амстердаме, было восстановлено разрушенное отделение Черниговской больницы №3 и приобретены современные рентген-аппараты, которые уже работают в режиме реального времени в харьковских больницах и помогают врачам видеть, где именно застрял осколок от снаряда у раненого и достать его", - говорится в заявлении организации.

Напомним, в ходе этих встреч Динамо, к примеру, сыграло с Боруссией Дортмунд и Эвертоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев война с россией

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