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"Мне очень комфортно": Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем

Тренер Реала озвучил свои ближайшие планы.
Сегодня, 20:48
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался по поводу своего будущего в мадридском клубе.

По словам 63-летнего итальянского специалиста, контракт которого со "сливочными" рассчитан до июня 2024 года, он намерен остаться на занимаемой должности и в следующем сезоне.

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"Президент Флорентино Перес хочет, чтобы я остался. Я уверен, что останусь здесь. Мне очень комфортно в Реале.

Клуб ежедневно показывает мне свою любовь. Я горжусь своей работой здесь - она делает меня счастливым", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что на данный момент Реал занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на 13 очков.

Также мадридский клуб играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, где в первом матче победил Челси со счетом 2:0. Кроме того, "сливочные" вышли в финал Кубка Испании, где встретятся с Осасуной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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