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Монца - Интер: результат матча чемпионата Италии 15,04,2023

"Нероадзурри" очень плохо играют в последнее время.
Вчера, 23:41
Монца / Getty Images
Монца / Getty Images

В рамках 30 тура Серии А Интер встретился с Монцой.

"Нероадзурри" доминировали на протяжении всего поединка, но это никак не помогло им победить.

Аутсайдер поединка в лице Монцы, игравший на выезде, сумел приподнести сюрприз несмотря на огромное количество моментов у соперника.

Единственный гол на 78 минуте забил итальянский центральный защитник Люка Кальдирола.

Таким образом, у коллектива Симоне Индзаги уже 5 матчей подряд без побед в чемпионате Италии.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Монца

Интер - Монца 0:1

Гол: Кальдирола, 78

Владение мячем: 56% - 44%
xG: 2.09 - 0.73
Удары: 24 - 7
Удары в створ: 6 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монца Интер Милан

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