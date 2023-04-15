Монца - Интер: результат матча чемпионата Италии 15,04,2023

"Нероадзурри" очень плохо играют в последнее время.

В рамках 30 тура Серии А Интер встретился с Монцой.

"Нероадзурри" доминировали на протяжении всего поединка, но это никак не помогло им победить.

Аутсайдер поединка в лице Монцы, игравший на выезде, сумел приподнести сюрприз несмотря на огромное количество моментов у соперника.

Единственный гол на 78 минуте забил итальянский центральный защитник Люка Кальдирола.

Таким образом, у коллектива Симоне Индзаги уже 5 матчей подряд без побед в чемпионате Италии.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Монца

Интер - Монца 0:1

Гол: Кальдирола, 78

Владение мячем: 56% - 44%

xG: 2.09 - 0.73

Удары: 24 - 7

Удары в створ: 6 - 2