Монца - Интер: результат матча чемпионата Италии 15,04,2023
"Нероадзурри" очень плохо играют в последнее время.
В рамках 30 тура Серии А Интер встретился с Монцой.
"Нероадзурри" доминировали на протяжении всего поединка, но это никак не помогло им победить.
Аутсайдер поединка в лице Монцы, игравший на выезде, сумел приподнести сюрприз несмотря на огромное количество моментов у соперника.
Единственный гол на 78 минуте забил итальянский центральный защитник Люка Кальдирола.
Таким образом, у коллектива Симоне Индзаги уже 5 матчей подряд без побед в чемпионате Италии.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Монца
Интер - Монца 0:1
Гол: Кальдирола, 78
Владение мячем: 56% - 44%
xG: 2.09 - 0.73
Удары: 24 - 7
Удары в створ: 6 - 2