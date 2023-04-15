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ПСЖ - Ланс: обзор и результат матча чемпионата Франции 15.04.2023

Парижане добыли легкую победу в большинстве
Вчера, 23:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 31 тура Лиги 1 ПСЖ встретился с Лансом.

Парижане практически весь матч играли в большинстве и это очень помогло в ключевом матче в борьбе за титул.

Еще в первом тайме подопечные Кристофа Галтье сделали все дело и забили трижды. Отличились Килиан Мбаппе, установиший историческое достижение, Витинья и Лионель Месси.

После перерыва Ланс отыграл один мяч. Забил Пшемыслав Франковски с пенальти, но на этом гости и остановились.

Таким образом, у ПСЖ 72 пункта, а у Ланса идущего вторым 63 очка, однако на игру больше, чем у Марселя Руслана Малиновского, имеющего 61 балл.

Статистика матча ПСЖ - Ланс

ПСЖ - Ланс 3:1

Голы: Мбаппе, 32, Витинья, 37, Месси, 40

xG: 1.20 - 1.73
Владение мячем: 62% - 38%
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 7 - 7

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ланс

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