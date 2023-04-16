Хетафе - Барселона 0:0: обзор и результат матча чемпионата Испании 16.04.2023

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 29-го тура Ла Лиги Хетафе принимал Барселону. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Каталонцы на протяжении всей игры пытались найти брешь в обороне не столь именитого соперника, применяя все возможные схемы, тактики и даже игроков.

Все навалы от "сине-гранатовых" были ликвидированы, однако и Хетафе не сумел реализовать два хороших момента. Итог - сухая ничья и разделенные баллы.

Таким образом, после 29 туров Хетафе идет на 15 месте с 31 очком, а Барселона занимает первую строчку, набрав 73 очка.

Статистика матча Хетафе - Барселона чемпионата Испании

Хетафе - Барселона 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.31 - 1.57

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 5 - 15

Удары в створ: 1 - 3

Хетафе: Сория, Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Порту, 67), Максимович (Альгобия, 76), Милья, Унал (Вильяр, 83), Мунир (Аленья, 76), Майораль.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Эрик Гарсия, 18), Кунде, Араухо, Альба (Ферран Торрес, 68), Торре, Бускетс, Кессье (Фати, 68), Гави, Бальде, Рафинья, Левандовски.

Предупреждения: Гави (2), Альдерете (42), Суарес (57).