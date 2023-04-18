Месси не собирается летом переходить в клуб из-за пределов Европы

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался от переезда из Европы в другие чемпионаты. Об этом сообщает издание Diario Sport.

35-летний аргентинец получил два предложения по продлению контракта - от парижан и Аль-Хилаля. Кроме того, на Месси претендует Барселона и Интер Майами из МЛС.

Нападающий не хочет переезжать в ОАЭ или США, так как он намерен остаться в Европе. Месси хочет выиграть Золотой мяч, продолжая выступать на высоком уровне.

В текущем сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 ассистов в 26 матчах Лиги 1.

Ранее Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону.