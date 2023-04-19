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Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир

Украинский специалист высказался о войне в нашей стране.
Сегодня, 12:14
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Украинец Андрей Шевченко стал гостем студии Лиги чемпионов на CBS Sports и поделился мыслями о войне.

По словам экс-игрока и тренера украинской сборной, ситуация на фронте тяжелая, но он гордится своими соотечественниками.

"Хочу напомнить людям об Украине, война там до сих пор продолжается. Хочется привлечь внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами.

Ситуация очень сложная, но я очень горжусь своим народом. Я всегда стою рядом и защищаю нашу страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь.

Спорт в целом может многое дать. Я участвовал в сборе средств на реконструкцию стадиона в Ирпене - городе, который был почти уничтожен.

Во время войны важно дать молодежи шанс вернуться на стадион, сыграть в футбол и на тот момент немножко забыть о войне", - сказал специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко получил рисунок от известного каррикатуриста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией Андрей Шевченко

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