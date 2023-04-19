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Тренеру ПСЖ грозит тюремный срок из-за расистских высказываний

Скандал с наставником парижской команды набирает обороты.
Сегодня, 18:58
Кристоф Галтье / Getty Images
Кристоф Галтье / Getty Images

Главному тренеру ПСЖ Кристофу Галтье грозит тюремное заключение из-за расистского скандала еще на его предыдущем месте трудоустройства.

Недавно появилась информация, что 56-летний французский специалист во время работы в Ницце якобы говорил спортивному директору клубу Жюльену Фурнье, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".

Как сообщает RMC Sport, в пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в деле о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности, а в офисе Ниццы были проведены обыски.

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Если вина Галтье будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф 45 тысяч евро.

Сам тренер ПСЖ отвергает все обвинения и собирается подать в суд на журналиста, который обнародовал эту информацию. Руководство парижского клуба в свою очередь начало внутреннее расследование.

Напомним, что Галтье после работы в Ницце возглавил ПСЖ летом 2022 года, подписав контракт на два года. Сейчас парижская команда под его руководством возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего преследователя в лице Марселя на восемь баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца ПСЖ Кристоф Галтье

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