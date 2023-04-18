ПСЖ намерен переманить Артету

Французский ПСЖ нашел еще одну кандидатуру на замену Кристофу Галтье.

Как сообщает The Mirror, парижане рассматривают возможность переманить из Арсенала Микеля Артету. Потенциальные детали сделки неизвестны

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Руководство парижан неудовлетворенно ранним вылетом из ЛЧ и тем, что не удастся выиграть в Кубке Франции.

При этом, если, клубу удастся выиграть чемпионат, то боссы, возможно, будут готовы смириться с другими провалами.

Стоит сказать, что Артета выступал за ПСЖ на правах аренды в сезоне-2001/02.