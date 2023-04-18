ПСЖ намерен переманить Артету
Испанец может возглавить французский гранд.
Французский ПСЖ нашел еще одну кандидатуру на замену Кристофу Галтье.
Как сообщает The Mirror, парижане рассматривают возможность переманить из Арсенала Микеля Артету. Потенциальные детали сделки неизвестны
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Руководство парижан неудовлетворенно ранним вылетом из ЛЧ и тем, что не удастся выиграть в Кубке Франции.
При этом, если, клубу удастся выиграть чемпионат, то боссы, возможно, будут готовы смириться с другими провалами.
Стоит сказать, что Артета выступал за ПСЖ на правах аренды в сезоне-2001/02.