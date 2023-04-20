Плей-офф НБА: Милуоки и без Янниса уверенно обыграл Маями, Мемфис сравняли счет серии с Лейкерс
В рамках вторых матчей серий первого раунда плей-офф НБА прошло три поединка.
В этих матчах Милуоки без своего лидера Янниса Адетокумбо легко справился с Маями Хит, Мемфис переиграл Лейкерс, а Денвер победил Миннесоту.
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Мемфис - Лос-Анджелес 103:93
Мемфис: Тиллман (22 + 13 подборов), Джарен Джексон (18 + 9 подборов), Бэйн (17 + 5 потерь), Брукс (12), Джонс (10 + 8 передач) Кеннард (13), Родди (9), Кончар (2), З. Уильямс (0), Лофтон (0), Альдама (0 + 7 подборов).
Лос-Анджелес: Джеймс (28 + 12 подборов), Дэвис (13 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ривз (12), Вандербилт (8 + 8 подборов), Расселл (5 + 7подборов) Хатимура (20), Бизли (7), Шредер (0), Уокер (0), Кристи (0), Бамба (0), Браун (0), Гэбриэл (0), Харрисон (0).
Счет в серии: 1:1
Милуоки - Майами 138 :122
Милуоки: Б. Лопес (25), Холидэй (24 + 11 передач), Аллен (16), Миддлтон (16 + 7 передач), Портис (13 + 15 подборов), Коннотон (22), Инглс (17), Картер (3), Драгич (2), Краудер (0), Ленард (0), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0).
Майами: Батлер (25), Адебайо (18), Винсент (16), Д. Робинсон (14), Струс (4), Оладипо (15), Калеб Мартин (15 + 6 передач), Лаури (5), Лав (4), Зеллер (4 + 8 подборов), Хайсмит (2).
Счет в серии: 1-1
Денвер - Миннесота 122:113
Денвер: Дж. Мюррэй (40 + 6 передач), Йокич (27 + 8 подборов + 9 передач), Портер (16), Гордон (12 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Грин (11), Б. Браун (6), К. Браун (2).
Миннесота: Эдвардс (41), Гобер (19 + 8 подборов), Конли (14 + 8 передач), Принс (12), Таунс (10 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Андерсон (10 + 7 подборов), Александер-Уокер (5), Науэлл (2).
Счет в серии: 2:0