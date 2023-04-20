iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Тоттенхэма уверен, что Кейн сможет выиграть трофеи с клубом

Тот момент, когда ложь идет не во благо игроку.
Вчера, 21:28
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви заявил, что форвард Харри Кейн может выиграть трофей в клубе. 

"Кейн совершенно точно может выиграть трофей в составе Тоттенхэма.

Но быть легендой тоже важно. Тот факт, что он лучший бомбардир Тоттенхэма, значит, что Харри творит историю.

Читай также: ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж

Я надеюсь, что однажды у нашего стадиона будет стоять статуя Харри Кейна", – сказал Леви в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина 23 гола и 2 ассиста в 31 матче АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн даниэль леви

Статьи по теме

Энрике более не входит в шорт-лист на пост главного тренера Челси Энрике более не входит в шорт-лист на пост главного тренера Челси
ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:56
Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Киберспорт00:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт00:53
IEM Rio 2023: NaVi встретятся с победителем пары Furia - Heroic
Лига Европы00:42
Рома в экстра-тайме уничтожила Фейеноорд, выйдя в полуфинал Лиги Европы
Лига конференций00:40
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм разгромил Гент, Фиорентина уступила Леху, но прошла дальше
Лига Европы00:38
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига Европы00:28
Севилья установила новый рекорд Лиги Европы по количеству выходов в полуфинал
Лига Европы00:21
Ничья со Спортингом принесла Ювентусу путевку в полуфинал Лиги Европы
Лига Европы00:13
Лига Европы-2022/23: Севилья прошла Манчестер Юнайтед, Спортинг не сумел обыграть Ювентус
Лига Европы00:04
Проклятие осталось в силе: Севилья разгромила Манчестер Юнайтед и прошла в полуфинал Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK