Президент Тоттенхэма уверен, что Кейн сможет выиграть трофеи с клубом

Тот момент, когда ложь идет не во благо игроку.

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви заявил, что форвард Харри Кейн может выиграть трофей в клубе.

"Кейн совершенно точно может выиграть трофей в составе Тоттенхэма.

Но быть легендой тоже важно. Тот факт, что он лучший бомбардир Тоттенхэма, значит, что Харри творит историю.

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Я надеюсь, что однажды у нашего стадиона будет стоять статуя Харри Кейна", – сказал Леви в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина 23 гола и 2 ассиста в 31 матче АПЛ.