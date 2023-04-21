Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси
Англичанин в одно время встречался со звездой Netflix.
Бывшая девушка защитника сборной Англии и Челси Бена Чилуэлла Холли Скарфон похвасталась своей фигурой в социальных сетях.
Известная актриса опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она наслаждается весенним солнцем.
Примечательно, что Холли поразила своих подписчиков, ведь загорала она в белом бикини на поле для гольфа.
Уже через некоторое время Скарфон сменила белое бикини на красное.
Фанаты актрисы поразились фигурой девушки, оставив комментарии к посту:
- "Это бомба".
- "Ты такая королева".
- "Как можно скорее доставьте меня на поле для гольфа".
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Напомним, что Чилуэлл в прошлом году встречался с Холли, однако сейчас пара уже не вместе.
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