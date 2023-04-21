Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси

Англичанин в одно время встречался со звездой Netflix.

Бывшая девушка защитника сборной Англии и Челси Бена Чилуэлла Холли Скарфон похвасталась своей фигурой в социальных сетях.

Известная актриса опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она наслаждается весенним солнцем.

Примечательно, что Холли поразила своих подписчиков, ведь загорала она в белом бикини на поле для гольфа.

Уже через некоторое время Скарфон сменила белое бикини на красное.

Фанаты актрисы поразились фигурой девушки, оставив комментарии к посту:

"Это бомба".

"Ты такая королева".

"Как можно скорее доставьте меня на поле для гольфа".

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Напомним, что Чилуэлл в прошлом году встречался с Холли, однако сейчас пара уже не вместе.

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