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Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси

Англичанин в одно время встречался со звездой Netflix.
Сегодня, 13:26
Холли Скарфон / Instagram
Холли Скарфон / Instagram

Бывшая девушка защитника сборной Англии и Челси Бена Чилуэлла Холли Скарфон похвасталась своей фигурой в социальных сетях.

Известная актриса опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она наслаждается весенним солнцем.

Примечательно, что Холли поразила своих подписчиков, ведь загорала она в белом бикини на поле для гольфа.

Уже через некоторое время Скарфон сменила белое бикини на красное.

Фанаты актрисы поразились фигурой девушки, оставив комментарии к посту:

  • "Это бомба".
  • "Ты такая королева".
  • "Как можно скорее доставьте меня на поле для гольфа".

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Напомним, что Чилуэлл в прошлом году встречался с Холли, однако сейчас пара уже не вместе.

Ранее сообщалось, что жена Алвеса поцеловалась с подругой после требования развода с Дани.


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