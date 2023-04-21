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Футбол

Наполнена жизненной силой: Жена Алвеса поцеловалась с подругой после требования развода с Дани

Бразильский футболист находится под стражей из-за обвинения в изнасиловании.
Сегодня, 10:01
Хоана Санс и ее поцелуй / Instagram
Хоана Санс и ее поцелуй / Instagram

Бывший футболист сборной Бразилии и ряда клубов Дани Алвес уже несколько месяцев находится под стражей. Бразильского футболиста обвиняют в изнасиловании во время новогодней вечеринки.

Жена именитого игрока Хоана Санс некоторое время пыталась помочь футболисту, поддерживая его. Однако тяжесть измены и судебного разбирательства не смогли пройти незамеченными.

Испанская модель в Instagram опубликовала видео и фото того, как целуется с подругой. Санс вместе с подругой крепко обнимаются и танцуют на вечеринке.

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Хоана оставила подпись к посту в социальной сети: "С днем рождения, я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Спасибо, что подняла меня с земли и снова наполнила меня жизненной силой".

Сейчас Санс добивается развода с Алвесом, чтобы скорее освободиться от отношений с игроком.

Отметим, что бразилец снова попросил суд о предварительном освобождении.


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