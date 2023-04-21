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С размахом: Голкипер Бернли осчастливил официантку громадными чаевыми после выхода команды в АПЛ

Вратарь устроил громкое празднование повышения в классе.
Сегодня, 15:38
Ариянет Мурич / Getty Images
Ариянет Мурич / Getty Images

Голкипер Бернли Ариянет Мурич, ранее пребывавший на контракте в Манчестер Сити, с размахом отпраздновал возвращение своей команды в английскую Премьер-лигу.

24-летний вратарь в честь повышения "бордовых" в классе вместе с друзьями решил устроить грандиозную вечеринку в одном из ночных клубов Мюнхена, расщедрившись на полную.

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Как сообщает Bild, футболист потратил на празднование около 36 тысяч евро, заказав элитный алкоголь: 40 бутылок шампанского Dom Perignon, десять бутылок Armand de Brignac и четыре Moet Nectar.

При этом Мурич не поскупился и на чаевые для официантки - девушка получила в благодарность за обслуживание 10 тысяч евро.

"Он был очень приятным гостем, очень приветливым и создал отличную атмосферу", - отметила официантка после вечеринки.

Напомним, что на данный момент Бернли с 92 очками лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, обеспечив себе прямое повышение в АПЛ.

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