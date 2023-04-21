Зинченко проводит сотый матч в АПЛ
Украинец достиг серьезной отметки игр в чемпионате Англии.
В рамках 32 тура АПЛ Арсенал встречается с Саутгемптоном.
Украинец Александр Зинченко появился в старте после того, как пропустил один тур из-за травмы.
Для футболиста это сотая игра в чемпионатах Англии. Ранее он также выступал за Ман Сити, где сыграл 76 игр в АПЛ.
Стоит сказать, что помимо Зинченка в АПЛ никто из украинцев не сыграл столько игр.
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 1:2 в пользу Саутгемптона.