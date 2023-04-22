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Встреча легенд: Пуйоль похвастался фотографией с Иньестой

Испанский футболист оказался в Японии, где провел встречу с соотечественником.
Сегодня, 12:27
Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль / Getty Images
Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль / Getty Images

Бывший капитан сборной Испании и Барселоны Карлес Пуйоль опубликовал в Instagram фотографию, на которой он вместе с бывшим партнером по команде Андресом Иньестой.

Футболисты провели встречу в Кобе (Япония), где Иньеста работает главным тренером команды Виссел Кобе. Пуйоль оставил теплые пожелания Иньеста, отметив его статус.

"С одним из величайших и, прежде всего, отличным другом. Рад тебя видеть. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг", - написал Карлес.

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Ранее сообщалось, что Барселона подготовила неверный анонс к матчу с Атлетико, за что была раскритикована.


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