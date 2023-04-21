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Футбол

Не тот соперник, не та дата: Барселона подготовила неверный анонс к матчу с Атлетико

Пост до сих пор остается в официальном аккаунте.
Сегодня, 20:40
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 30 тура чемпионата Испании Барселона встретится с Атлетико 23 апреля в 17:15.

Впрочем, админа twitter-аккаунта каталонцев, судя по всему, забыли оповестить об этом.

Так, там появился анонс матча между Барселоной и Валенсией, который якобы должен состояться 5 февраля.

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На самом же деле, тогда "сине-гранатовые" играли с Севильей, а игра с "летучими мышами" прошла на месяц позже.

Стоит сказать, что пост до сих пор висит в официальном аккаунте клуба (галочка верификации отсутствует из-за новых правил соцсети - прим.)

На данный момент Барса возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 73 очками в активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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