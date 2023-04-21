Не тот соперник, не та дата: Барселона подготовила неверный анонс к матчу с Атлетико
В рамках 30 тура чемпионата Испании Барселона встретится с Атлетико 23 апреля в 17:15.
Впрочем, админа twitter-аккаунта каталонцев, судя по всему, забыли оповестить об этом.
Так, там появился анонс матча между Барселоной и Валенсией, который якобы должен состояться 5 февраля.
Читай также: Стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону
На самом же деле, тогда "сине-гранатовые" играли с Севильей, а игра с "летучими мышами" прошла на месяц позже.
Стоит сказать, что пост до сих пор висит в официальном аккаунте клуба (галочка верификации отсутствует из-за новых правил соцсети - прим.)
𝙎𝙐𝙉𝘿𝘼𝙔 ☀️— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2023
𝘼𝙁𝙏𝙀𝙍𝙉𝙊𝙊𝙉
𝙁𝙊𝙊𝙏𝘽𝘼𝙇𝙇#𝘽𝙖𝙧𝙘̧𝙖𝘼𝙩𝙡𝙚𝙩𝙞 pic.twitter.com/X5YQiAWxh3
На данный момент Барса возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 73 очками в активе.