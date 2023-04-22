Манчестер Сити с легкостью прошел в финал Кубка Англии

В субботу, 22 апреля, Манчестер Сити встречался с Шеффилд Юнайтед в полуфинальном матче Кубка Англии.

Матч сразу пошел не по сценарию Гвардиолы, ведь номинальные гости атаковали не менее остро, чем "горожане". Первые полчаса команды обменивались опасными моментами почти на равных, пока Сити наконец не заработал пенальти, который реализовал Марез.

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Во второй тайм Сити склонил чашу весов в свою сторону и постепенно захватил доминацию на поле. Которая вскоре вылилась еще в два гола алжирца в течение пяти минут. Парни Гвардиолы, играючи, проходят в финал Кубка Англии.

Источник: Getty Images

Статистика матча Кубка Англии Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Марез, 43 (пенальти), 61, 66

xG: 2.28 - 0.39

Владение мячем: 78% - 22%

Удары: 14 - 4

Удары в створ: 4 - 1

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес - Бернарду Силва (Льюис, 81), Гюндоган (Филлипс, 75), Грилиш (Палмер, 67), Марез, Альварес - Холанд (Фоден, 68)

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм - Робинсон, Иган, Ахмедходжич (Кулибали, 76) - Болдок (Богл, 76), Лоу, Флек (Шарп, 66), Норвуд, Берге (Башем, 75) - Ндиай, Джеббисон (Макберни, 58).

Предупреждения: Норвуд, 74