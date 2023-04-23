Защитник Баварии получил травму в матче с Майнцом
Альфонсо Дэвис может пропустить концовку сезона.
В рамках 29 тура чемпионата Германии Бавария уступила Майнцу со счетом 1:3.
Однако, беда не пришла к мюнхенцам одна, ведь в этом же матче получил травму Альфонсо Дэвис.
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Канадец покинул поле на девятой минуте встречи. У него диагностировали растяжение мышц левого подколенного сухожилия.
Сроки восстановления Дэвиса на данный момент неизвестны, поэтому, есть вероятность, что он может пропустить весь остаток сезона.