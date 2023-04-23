iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Баварии получил травму в матче с Майнцом

Альфонсо Дэвис может пропустить концовку сезона.
Сегодня, 16:16
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

В рамках 29 тура чемпионата Германии Бавария уступила Майнцу со счетом 1:3.

Однако, беда не пришла к мюнхенцам одна, ведь в этом же матче получил травму Альфонсо Дэвис.

Читай также: Кан - о поражении Майнцу: Того, что Бавария показывает на поле недостаточно для чемпионства

Канадец покинул поле на девятой минуте встречи. У него диагностировали растяжение мышц левого подколенного сухожилия.

Сроки восстановления Дэвиса на данный момент неизвестны, поэтому, есть вероятность, что он может пропустить весь остаток сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

Статьи по теме

Кан - о поражении Майнцу: Того, что Бавария показывает на поле недостаточно для чемпионства Кан - о поражении Майнцу: Того, что Бавария показывает на поле недостаточно для чемпионства
Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля
Бавария определилась с судьбой Упамекано после провальных матчей против Манчестер Сити Бавария определилась с судьбой Упамекано после провальных матчей против Манчестер Сити
Кан: Я не трачу время на мысли о моем контракте, я думаю о Баварии Кан: Я не трачу время на мысли о моем контракте, я думаю о Баварии
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Бокс17:22
Макгрегор поддержал Гарсию после поражения от Дэвиса
Европа17:00
Практически рекорд: Ньюкасл ошарашил Тоттенхэм, забив пять голов за 21 минуту
Бокс16:59
"Я олицетворяю бокс": Дэвис оценил свою досрочную победу над Гарсией
Теннис16:40
Завацкая проиграла в финале турнира в Италии
Теннис16:39
Теннис: WTA и ATP. Швентек победила на турнире в Штуттгарте
Европа16:16
Защитник Баварии получил травму в матче с Майнцом
Бокс16:08
"Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом
Другие15:46
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Валентина Кисиль добыла две медали
Европа15:32
Дубль Лукаку помог Интеру разгромить Эмполи
Европа15:26
Ювентус намерен арендовать одноклубника Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK