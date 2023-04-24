Лион - Марсель 1:2: обзор матча и результат игры 23.04.2023

Команда украинца лишь в концовке обеспечила себе три очка.

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 32-го тура Лиги 1 Лион принимал Марсель. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

На гол Ундера Лион ответил забитым мячом Ляказетта. Лишь на 90+1 минуте Густо занес мяч в свои ворота, принеся Марселю три очка на выезде.

Отметим, украинский хавбек провансальцев Руслан Малиновский вышел на поле в старте, однако покинул его на 83-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Лион - Ювентус 32-го тура чемпионата Франции

Лион - Марсель 1:2

Голы: Ляказетт, 68 - Ундер, 44, Густо, 90+1 автогол

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 7 - 14

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 11 - 18

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 2.28

Лион: Антони Лопеш, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес (Лепенан, 81), Толиссо, Какре, Шерки (Жеффиньо, 80), Барколя (Густо, 80), Ляказетт.

Марсель: Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго, Балерди, Каборе, Верету, Малиновский (Витинья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.

Предупреждения: Диоманде (30), Колашинац (55), Толиссо (56).