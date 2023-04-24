iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лион - Марсель 1:2: обзор матча и результат игры 23.04.2023

Команда украинца лишь в концовке обеспечила себе три очка.
Сегодня, 00:19
ФК Марсель / Twitter
ФК Марсель / Twitter

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 32-го тура Лиги 1 Лион принимал Марсель. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

На гол Ундера Лион ответил забитым мячом Ляказетта. Лишь на 90+1 минуте Густо занес мяч в свои ворота, принеся Марселю три очка на выезде.

Отметим, украинский хавбек провансальцев Руслан Малиновский вышел на поле в старте, однако покинул его на 83-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Лион - Ювентус 32-го тура чемпионата Франции

Лион - Марсель 1:2     
Голы: Ляказетт, 68 - Ундер, 44, Густо, 90+1 автогол

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 11 - 18
Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 2.28

Лион: Антони Лопеш, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес (Лепенан, 81), Толиссо, Какре, Шерки (Жеффиньо, 80), Барколя (Густо, 80), Ляказетт.

Марсель: Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго, Балерди, Каборе, Верету, Малиновский (Витинья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.

Предупреждения: Диоманде (30), Колашинац (55), Толиссо (56).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион марсель Лига 1

Статьи по теме

Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере
Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа
Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы
Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023 Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Другие00:53
Фильчаков и Насибов принести Украине медали по греко-римской борьбе на ЧЕ-2023
Киберспорт00:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа00:19
Марсель с Малиновским обыграл Лион
Вчера, 23:51
Европа23:51
Наполи в концовке матча сумел вырвать победу над Ювентусом
Киберспорт23:23
Vitality - чемпион IEM Rio 2023
Другие страны23:16
Ярмоленко отличился ассистом, но Аль-Айн не сумел удержать победу
Европа22:50
Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет
Украина22:38
Министр обороны Украины собрал "команду Черноморца" из своих иностранных коллег
ММА22:20
Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол
Европа21:58
Украинец стал самым возрастным профессиональным футболистом в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK