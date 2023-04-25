Каррагер - о Кейне: Он не уйдет, если президент Тоттенхэма не захочет

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер уверен, что нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Я думал об этом некоторое время, и я не думаю, что результаты "шпор" изменят тот факт, что он не сможет уйти, если Леви не хочет его ухода.

Я понимаю идею выручить деньги до того, как он уйдет бесплатно, но, как я уже сказал, я не знаю, сколько вариантов будет у него следующим летом.

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Не думаю, что он уедет за границу, потому что он захочет побить рекорд АПЛ. Так стал бы кто-нибудь платить ему 300–400 тысяч в неделю в АПЛ, пока у них есть еще один топовый форвард?

Этот нападающий по-прежнему будет играть много матчей, а это значит, что Кейн не будет играть в каждом матче. Поэтому я думаю, что он останется", – написал Каррагер в твиттере.

Напомним, контракт англичанина с лондонским клубом заканчивается в 2024 году.