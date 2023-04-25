Шевченко: Зинченко - один из лучших левых защитников мира на данный момент

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями об игре Александра Зинченко, которого он тренировал в национальной команде.

По словам специалиста, игрок Арсенала сейчас является одним из лучших игроков на своей позиции.

"Зинченко - это харизма, целеустремленность, ответственность. Он имеет страсть капитана команды. Он - лидер. Я сделал его самым молодым капитаном в истории сборной Украины, потому что он этого заслуживал. Игроки хотели это видеть. Он подает пример.

Он такой легкий на мяче, имеет очень хорошую технику. Он не боялся брать на себя ответственность, когда играл, даже когда только начинал. Сразу можно было увидеть, что он имеет отличные от других, природные качества: технику, движение и уверенность.

Я помню, как он пришел в сборную, он был мальчиком лет 16. Он выглядел как ребенок. Но он настолько развился и вырос, сейчас это капитан сборной Украины, один из лучших левых защитников этого сезона. Он заслуживает всего этого благодаря своей страсти к футболу, своей дисциплине, своему желанию и амбициям.

Он очень умен и может занимать разные позиции на поле - это его природное качество. Он может играть левого защитника, быть в центре. Мы много раз видели, как он делал это в "Манчестер Сити", он делал то же самое в "Арсенале". Это природное качество, он очень техничный, он очень умный. Он хорошо двигается, всегда находит правильную позицию, чтобы перевести мяч. Это очень, очень, очень приятно видеть.

Он знает, что может выполнять столько ролей. Он достаточно легко меняется во время игры. Структура игр "Арсенала" очень четкая, каждый игрок знает свою позицию, и когда команда перехватывает или теряет мяч, Алекс работает очень быстро, потому что он умный игрок.

Он использует каждую возможность, чтобы напомнить всем о войне. Он привлекает внимание. Он так хорошо говорит. Он создал свой фонд, через который мы поддерживаем много разных проектов в Украине. Нужно очень гордиться тем, что он сделал и что он делает", - сказал Шевченко.

Напомним, что ранее авторитетное британское издание назвало украинца лучшим левым защитником мира.