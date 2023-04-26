Лукаку может получить шанс в Челси при Почеттино

Ромелу Лукаку могут реинтегрировать в состав Челси, если тренером станет Маурисио Почеттино, пишет The Telegraph.

Напомним, что бельгийский форвард играет за миланский Интер на правах аренды и заявляет, что хотел бы остаться в Италии.

При этом руководство Челси в данный момент намерено выяснить у Ромелу, хотел бы попробовать поиграть под руководством Почеттино. В таком случае "синим" не придется покупать форварда.

Также считается, что аргентинский специалист не будет против вернуть Лукаку. Также Почеттино может попробовать работать с Армандо Броей, который сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Учитывая, что лондонцы намерены устроить летом распродажу, а усилить лишь проблемные позиции, Лукаку может сэкономить им немало денег. Однако источники утверждают, что вопрос с бельгийцем будет решаться уже по окончании сезона.