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Лукаку может получить шанс в Челси при Почеттино

Бельгийский нападающий может вернуться на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 14:58
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку могут реинтегрировать в состав Челси, если тренером станет Маурисио Почеттино, пишет The Telegraph.

Напомним, что бельгийский форвард играет за миланский Интер на правах аренды и заявляет, что хотел бы остаться в Италии.

При этом руководство Челси в данный момент намерено выяснить у Ромелу, хотел бы попробовать поиграть под руководством Почеттино. В таком случае "синим" не придется покупать форварда.

Также считается, что аргентинский специалист не будет против вернуть Лукаку. Также Почеттино может попробовать работать с Армандо Броей, который сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Учитывая, что лондонцы намерены устроить летом распродажу, а усилить лишь проблемные позиции, Лукаку может сэкономить им немало денег. Однако источники утверждают, что вопрос с бельгийцем будет решаться уже по окончании сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромелу Лукаку

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