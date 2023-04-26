Лидер Мачнестер Юнайтед рискует пропустить матч против Тоттенхэма

Учитывая нынешнюю форму "шпор", его отсутствие не должно сыграть большой роли.

Участие хавбека Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеша в матче против Тоттенхэма находится под вопросом, сообщает The Athletic.

28-летний португалец получил повреждение голеностопа во время полуфинального поединка кубка Англии против Брайтона (0:0, по пен. 7:6). Фернандеш отыграл 101 минуту, прежде чем его заменил Ваут Вегхорст.

"Есть некоторые недоступные игроки: (Лисандро) Мартинес, (Рафаэль) Варан. Надо посмотреть, как там Бруно Фернандеш. Мы пока не знаем", - заявил Эрик тен Хаг во время предматчевой пресс-конференции.

"Он под знаком вопроса. Но я думаю, что в остальном у нас все в порядке. Мы видели, как он отыграл всю игру. Это (повреждение) произошло в первом тайме. Мы посмотрим, что вможно будет сделать".

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Матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 27 апреля. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:15 по киевскому времени.