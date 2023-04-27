Зидан может снова вернуться в Реал

Реал нашел еще один вариант замены Анчелотти, если итальянец решит все же покинуть команду.

В мадридском клубе решили, что все новое это хорошо забытое старое. Хотя вряд-ли в этом случае можно говорить, что заслуги специалиста хорошо забыты, ведь речь идет о Зинедине Зидане.

Как сообщает издание Foot Mercato, француз может в третий раз вернуться на пост главного тренера "сливочных". Мадридцы уже связались с наставником и ведут с ним переговоры.

Напомним, что Зидан возглавлял Реал в период с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021. Под его руководством было выиграно 3 Лиги чемпионов, 2 суперкубка УЕФА, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании и 2 чемпионата Испании.