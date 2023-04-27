Пирс Морган: Арсенал вчера выглядел, как перепуганные кролики

В рамках 33 тура чемпионата Англии Арсенал уступил Манчестер Сити со счетом 1:4.

Одиозный журналист и болельщик "канониров" Пирс Морган остался недоволен игрой команды.

Англичанин назвал футболистов клуба "перепуганными кроликами".

"Мы упустили преимущество в два мяча против "Ливерпуля", упустили преимущество в два мяча против Вест Хэма, едва сыграли вничью с Саутгемптоном, а теперь были полностью уничтожены Манчестер Сити.

Четыре поражения в последних четырех матчах. Это нелегко сказать, но, боюсь, мы выдохлись. Я думаю, все сводится к менталитету. Способности, талант, игроки, молодость, энергия - все это у нас есть.

Я не думаю, что индивидуально игроки Манчестер Сити намного лучше игроков Арсенала, но каждый игрок Сити играл несравненно лучше.

Лучший пример - Аканджи полностью нейтрализовал Саху. Букайо не сделал ни одного удара в игре, хотя он является одним из лучших игроков в Европе.

Мартинелли не выстрелил ни разу, как и Жезус. Томас Партей провел плохую игру, защита была ужасной, Александр Зинчнеко провел плохой матч. Я могу продолжать и продолжать. Вся команда была безнадежна, и я думаю, что это связано с менталитетом.

Я смотрю на игроков Ман Сити, и даже в блиндаже они напоминают мне команды Арсена Венгера, которые выиграли Премьер-лигу в 1997/98, 2001/02 и "Непобедимых" в 2003/04. Пол Скоулз однажды сказал мне, что в туннеле Арсенала он видел, как чемпионы смотрят на него.

Вчера Арсенал был похож на испуганных кроликов, которые оглянулись и увидели стаю чемпионов. Арсенал играл с командой, которая не только является действующим чемпионом, но и считает, что заслуживает этого и собирается выиграть титул, - сказал Морган.

Напомним, коллектив Микеля Артеты все еще возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея на 2 очка больше, чем Ман Сити, но у подопечных Пепа Гвардиолы на 2 матча меньше.