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Шевченко: Я хочу увидеть Милан в финале ЛЧ

Украинец будет рад, если его экс-клуб пройдет заклятого соперника.
Вчера, 22:56
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Легенда итальянского Милана Андрей Шевченко дал интервью одному из фанатских сайтов "россонери". 

В нем украинец выразил надежду на то, что его экс-клуб попадет в финал Лиги чемпионов.

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"Милан может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У Милана есть игроки, которые очень хорошо играют в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон. Я хотел бы увидеть Милан в финале, это было бы осуществлением мечты для всех.

Оба полуфинала хороши, в том числе Реал - Манчестер Сити. Конечно, увидеть бывшего тренера Милана в финале против Милана было бы хорошо. Карло - замечательный тренер. Посмотрим, - сказал Шевченко.

Напомним, что Милан встретится с Интером в рамках полуфинала ЛЧ. Матчи состоятся 10 и 16 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко ЛЧ

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