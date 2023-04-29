Кочергин отличился десятым голом за Ракув

Команда украинца уверенно лидирует в чемпионате Польши, пребывая в шаге от чемпионства.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин отличился очередным голом за Ракув и помог своей команде одержать уверенную победу над гданьской Лехией в 30-м туре чемпионата Польши.

26-летний украинец вышел на поединок против одного из аутсайдеров национального первенства в стартовом составе и на 75-й минуте забил второй гол в матче. В итоге его команда разгромила соперника со счетом 4:0.

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Для Кочергина этот гол стал десятым в составе Ракува в 40 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. Также украинский хавбек отличился тремя результативными передачами.

Отметим, что за четыре тура до финиша Ракув с 71 набранным баллом уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Польши, опережая ближайшего преследователя в лице варшавской Легии на 11 очков.