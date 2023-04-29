Гвардиола - о победе в АПЛ: Матч с Арсеналом ничего не значит

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его команда пока не гарантировала себе победу в АПЛ.

"Люди говорят, что Ман Сити победит, глядя на то, что случилось с Арсеналом или Ливерпулем. Но это не означает, что мы сделаем то же самое в игре с Фулхэмом в воскресенье или в матчах с Вест Хэмом или Лидсом.

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В этом и заключается тайна футбола. Месяц назад я и подумать не мог, что Арсенал потеряет очки в четырех матчах подряд. Это просто невозможно. Но это случилось. Нужно лучше заботиться о себе. Тогда мы будем ближе", – сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

Напомним, недавно Манчестер Сити разгромил Арсенал (4:1). Теперь подопечные Гвардиолы отстают от лондонцев на два очка, имея две игры в запасе.