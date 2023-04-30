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Барселона оригинально представила самого юного дебютанта в истории клуба

Вингер Ламин Ямал впервые сыграл за первую команду каталонцев в возрасте 15 лет.
Сегодня, 13:48
Ламин Ямал / Getty Images
Ламин Ямал / Getty Images

В субботу, 29 апреля, Барселона в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги принимала на Камп Ноу Бетис.

Хозяева поля уверенно разобрались с соперником, разгромив его со счетом 4:0, а на 83-й минуте поединка произошло примечательное событие - на замену вместо Гави на поле вышел юный вингер Ламин Ямал, став самым молодым дебютантом в истории клуба. Воспитанник "блаугранас" впервые сыграл за первую команду каталонцев в возрасте 15 лет и 290 дней.

Источник: Getty Images

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После матча Барселона решила ближе познакомить болельщиков со своим юным талантом, указав, что Ямал родился в 2007 году, и предложив вспомнить несколько событий того времени, когда игрок только появился на свет:

  • вышел первый iPhone
  • Винус Уильямс завоевала свой четвертый титул на Вимблдоне
  • вышел первый эпизод сериала "Теория большого взрыва"
  • вышел последний эпизод сериала "Клан Сопрано"

Отметим, что Ямал является воспитанником Ла Масии и игроком Барселоны U-19. Также он выступал за различные юношеские сборные Испании.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Бетис (4:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига

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