Барселона оригинально представила самого юного дебютанта в истории клуба
В субботу, 29 апреля, Барселона в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги принимала на Камп Ноу Бетис.
Хозяева поля уверенно разобрались с соперником, разгромив его со счетом 4:0, а на 83-й минуте поединка произошло примечательное событие - на замену вместо Гави на поле вышел юный вингер Ламин Ямал, став самым молодым дебютантом в истории клуба. Воспитанник "блаугранас" впервые сыграл за первую команду каталонцев в возрасте 15 лет и 290 дней.
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После матча Барселона решила ближе познакомить болельщиков со своим юным талантом, указав, что Ямал родился в 2007 году, и предложив вспомнить несколько событий того времени, когда игрок только появился на свет:
- вышел первый iPhone
- Винус Уильямс завоевала свой четвертый титул на Вимблдоне
- вышел первый эпизод сериала "Теория большого взрыва"
- вышел последний эпизод сериала "Клан Сопрано"
Things that happened in 2007:— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2023
First iPhone released.
Venus Williams 4th Wimbledon title.
The Big Bang Theory first episode.
The Sopranos final episode.
Lamine Yamal born. pic.twitter.com/2dCTyTUgXM
Отметим, что Ямал является воспитанником Ла Масии и игроком Барселоны U-19. Также он выступал за различные юношеские сборные Испании.
На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Бетис (4:0).