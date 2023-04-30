МЮ минимально разобрался с Астон Виллой

В воскресенье, 30 апреля, Манчестер Юнайтед дома принимал Астон Виллу в рамказ 34-го тура АПЛ.

"Дьяволы" начали очень активно и имели немало хороших шансов открыть счет, Рэшфорд, Забитцр и Каземиро буквально простили соперника за ошибки. Лишь на 39-й минуте матча Бруну был первым на добивании, вколотив мяч в ближний угол.

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Второй тайм порадовал болльщиков невероятным выступлением Виктора Линделефа, который в одиночку спасал МЮ от ничьей. В концовке матча швдский защитник и вовс сыграл за вратаря, вынеся мяч из пустых ворот. Юнайтед продолжает борьбу за бронзовые медали.

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Отметим, что главный соперник МЮ в борьбе за третье место Ньюкасл в параллельном матче разобрался с Саутгемптоном. Команда Эдди Хау смогла все же сломить оборону "святых" в самой концовке матча и вырвать победу благодаря дублю Каллума Уилсона.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0

Гол: Бруну Фернандеш, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.49

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 18 - 8

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Диогу Далот, Шоу, Линделеф, Маласиа - Бруну Фернандеш, Эриксен (Фред, 76), Забитцер, Каземиро, Санчо (Антони, 76) - Рэшфорд (Марсьяль, 86)

Астон Вилла: Мартинес - Янг (Чемберс, 64), Мингз, Конса, Морено (Динь, 75) - Макгинн, Дендонкер (Траоре, 64), Буэндиа (Дуран, 76), Дуглас Луис, Рэмзи - Уоткинс.

Предупреждение: Фред, 87, Маласия, 90+5