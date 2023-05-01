Анчелотти: В будущем Реал обязан подписать "девятку"

Итальянец уже думает об игре команды без Карима Бензема.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о главном приоритете на следующие трансферные окна.

По словам итальянского специалиста, "сливочным" необходимо в ближайшее время подписать топового центрфорварда.

"Для будущего проекта Реала мы обязаны подписать "девятку".

Я говорю это из-за того, что у Бензема уже почетный возраст, как для спортсмена, хотя, конечно он играет хорошо. У нас нет с ним никаких проблем", - заявил Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал попытается подписать Холанда в будущем.