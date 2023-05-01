Анчелотти: В будущем Реал обязан подписать "девятку"
Итальянец уже думает об игре команды без Карима Бензема.
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о главном приоритете на следующие трансферные окна.
По словам итальянского специалиста, "сливочным" необходимо в ближайшее время подписать топового центрфорварда.
"Для будущего проекта Реала мы обязаны подписать "девятку".
Я говорю это из-за того, что у Бензема уже почетный возраст, как для спортсмена, хотя, конечно он играет хорошо. У нас нет с ним никаких проблем", - заявил Анчелотти.
Напомним, ранее сообщалось, что Реал попытается подписать Холанда в будущем.