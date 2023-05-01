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Невилл назвал самого недооцененного игрока в АПЛ

Англичанин в восторге от Гюндогана.
Сегодня, 16:18
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Сити Гари Невилл заявил, что считает хавбека Манчестер Сити Илкая Гюндогана самым недооцененным футболистом АПЛ. 

"Говоря о самом недооцененном футболисте в лиге, вы бы наверняка упомянули его, потому что он абсолютно фантастический игрок для Сити.

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Полузащита, состоящая из него, Родри и де Брюйне, безусловно, лучшая. Родри тоже жизненно важен для Сити, но Гюндоган связывает атаку и оборону, он блестящий игрок, и его чрезвычайно уважают товарищи по команде. С тех пор, как Пеп Гвардиола перестал ротировать и, если хотите, валять дурака с четверкой защитников, Бернарду Силве слева в обороне и своими основными игроками, он по-прежнему один из важнейших игроков команды", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца четыре гола и три ассиста в 28 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Илкай Гюндоган Гари Невилл

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