Экс-игрок Челси и Манчестер Сити потроллил своего отчима, легенду Арсенала, после разгрома "канониров"

Здорово, когда сын проверяет, в порядке ли его отец, после важного для них обоих матча.

Лондонский Арсенал совсем неудачно съездил в Манчестер на матч, который мог определить будущего чемпиона Англии.

Команда Микеля Артеты была разгромлена местным Сити со счетом 1:4 - инициатива в чемпионской гонке перешла к "горожанам".

Этот матч разделили одну семью на два лагеря. Так, экс-игрок Манчестер Сити Шон Райт-Филлипс в своих социальных сетях поинтересовался у своего отчима, легенды Арсенала, Иана Райта его делами, недвусмысленно намекая на прошедший поединок.

"Привет, как дела? Просто проверяю. Надеюсь, ты в порядке, папа", - написал Райт-Филлипс. Иан Райт ответил ему грустным эмодзи, а Шон в свою очередь оставил в комментариях отредактированный фрагмент из мультфильма.

Hi @IanWright0 how’s things? Just checking in... Hope you’re ok dad 😳💙 — Shaun Wright-Phillips (@swp29) April 26, 2023

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Напомним, что за счет этой победы Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала в таблице чемпионата Англии до двух очков. При этом подопечные Пепа Гвардиолы сыграли на два матча меньше своих оппонентов.